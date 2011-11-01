По обновленному к саммиту АТЭС Владивостоку возят экскурсии горожан

Организовать экскурсии по объектам саммита не для многочисленных вип-персон, а для обычных горожан – такое поручение дал специалистам администрации глава города Игорь ПУШКАРЕВ. Идея проста: одно дело – читать про стройки в газетах или видеть их по телевизору, и совсем другое – лично побывать на гигантской стройке, увидеть все собственными глазами, услышать ее «голос», прикоснуться к моменту истории…
Первыми на прошлой неделе в большом комфортабельном автобусе (сухой паек прилагается) на маршрут отправились студенты вузов и техникумов. Сначала – высадка у низководного моста на Седанке, затем – с ветерком – по отличной, абсолютно новой и пока закрытой скоростной магистрали до Патрокла. По дороге – остановка с видом на новый микрорайон «Снеговая Падь», затем – экскурсия на очистные сооружения Южного планировочного района. Ну, и наконец, мосты. Грандиозный – на остров Русский, долгожданный и не менее впечатляющий – через Золотой Рог.
Затем в подобный маршрут отправились пенсионеры, ветераны труда и войны, заслуженные учителя.
На каждом из объектов гостей встречают представители руководства строительных компаний. Это люди, чьими трудами и возводятся сооружения, досконально знающие, как идет строительство, потому вопросов к ним адресовано множество. И по-прежнему, как в первые месяцы, лидируют такие: а успеют ли достроить, а крепко ли будут стоять, а бесплатным ли будет проезд по мостам?
Организаторы убедились: одинаково яркие эмоции вызывают все объекты. Горожане оценили магистраль, «вдруг» явившуюся там, где еще два года назад были только лес и сопки (а студенты не удержались и станцевали на ее просторах), дружно фотографировались, восхитившись красотой сопок и видом на «Снеговую Падь», отдали должное технической эстетике, а главное, нужности очистных сооружений, удивились бесспорной грандиозности моста на Русский. Пенсионеры радовались новым впечатлениям, декламировали стихи, вспоминали былые времена. Молодежь по итогам поездки не прочь пополнить свои фотоальбомы в социальных сетях.
До декабря ожидается еще 10 подобных экскурсий - на ход строительства собственными глазами посмотрят врачи, учителя, военные, другие работники бюджетной сферы и молодежь.