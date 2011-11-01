По обновленному к саммиту АТЭС Владивостоку возят экскурсии горожан

Первыми на прошлой неделе в большом комфортабельном автобусе (сухой паек прилагается) на маршрут отправились студенты вузов и техникумов. Сначала – высадка у низководного моста на Седанке, затем – с ветерком – по отличной, абсолютно новой и пока закрытой скоростной магистрали до Патрокла. По дороге – остановка с видом на новый микрорайон «Снеговая Падь», затем – экскурсия на очистные сооружения Южного планировочного района. Ну, и наконец, мосты. Грандиозный – на остров Русский, долгожданный и не менее впечатляющий – через Золотой Рог.