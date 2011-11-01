Приморские энергетики сокращают потери электроэнергии

В то же время за период январь-сентябрь 2011 года электропотребление в целом по Приморскому краю увеличилось на 3% или 227 млн кВт/ч и составило 7,684 млн кВт/ч. Причины роста, по мнению специалистов Дальэнергосбыта, - интенсивное строительство объектов саммита стран АТЭС, который пройдет во Владивостоке в следующем году, а также увеличение производства в сельскохозяйственном секторе экономики. Кроме того, совершенствование парка приборов учета у потребителей в результате позволяет производить более качественный мониторинг потребления электроэнергии.