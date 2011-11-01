Приморский лесничий организовал бизнес на незаконной заготовке древесины

Согласно Положению федеральной службы лесного хозяйства, лесничий несет ответственность за охрану, защиту, использование и воспроизводство лесов. Однако полицейские Приморского края выявляют случаи, когда должностные лица, вместо того, чтобы защищать лес и соблюдать закон, сами его нарушают. Так, лесовод, действуя вопреки своим должностным обязанностям, предложил денежное вознаграждение директору охранного предприятия за бездействие и непринятие мер по выявлению незаконной заготовки древесины на территории Чугуевского района.