Приморцы должны выжить, тратя в среднем 239 рублей в сутки

Величина прожиточного минимума за III квартал 2011 года в среднем на душу населения, в целом по Приморскому краю, установлена постановлением администрации Приморского края №269-па от 31.10.2011 года в размере 7156 рублей, в т.ч. по социально-демографическим группам: трудоспособное – 7716 рублей, пенсионеры – 5699 и дети – 6952 рубля.