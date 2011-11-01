Приморцы должны выжить, тратя в среднем 239 рублей в сутки

Администрация Приморского края подписала постановление о прожиточном минимуме
Величина прожиточного минимума за III квартал 2011 года в среднем на душу населения, в целом по Приморскому краю, установлена постановлением администрации Приморского края №269-па от 31.10.2011 года в размере 7156 рублей, в т.ч. по социально-демографическим группам: трудоспособное – 7716 рублей, пенсионеры – 5699 и дети – 6952 рубля.
Среднедушевой денежный доход населения за III квартал 2011 года, по оценке, достиг 18886 рублей в месяц, что составляет 2,6 прожиточного минимума; среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего, по оценке, составила 23952 рубля (3,3 прожиточного минимума трудоспособного человека); средний размер назначенных месячных пенсий составил 8424 рубля, что на 47,8%, превышает величину прожиточного минимума пенсионера.
Ежемесячное пособие на каждого ребенка в возрасте до 16 лет составляет 200 рублей (2,9% прожиточного минимума детей).