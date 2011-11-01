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Прокуратура Владивостока выявила новые нарушения мэрии в детсадовском вопросе

1 ноября 2011, 16:27
В ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что администрацией Владивостока допускаются случаи передачи частным образовательным учреждениям зданий, специально предназначенных для размещения детских садов

Прокурором города Владивостока приняты меры по устранению нарушений Закона Российской Федерации «Об образовании» в части исполнения обязанности по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования.

В соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления обязаны организовать систему муниципальных дошкольных образовательных учреждений таким образом, чтобы обеспечить нуждаемость всех проживающих на территории данного муниципального образования граждан дошкольного возраста в получении бесплатного дошкольного образования.

Учитывая особую социальную значимость проблемы получения дошкольного образования в городе Владивостоке, увеличение количества муниципальных детских садов является одним из приоритетным направлений деятельности администрации города Владивостока, как исполнительно – распорядительного органа местного самоуправления. Между тем, в ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что администрацией города допускаются случаи передачи частным образовательным учреждениям зданий, специально предназначенных для размещения детских садов, что не может решить социальной напряженности в сфере получения бесплатного дошкольного образования.

Так, двухэтажное здание по ул. Русская, 85 в г. Владивостоке, на основании договора аренды от 20.09.2011, передано частному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр «Гармония».

Кроме этого, установлен факт незаконного использования муниципального имущества, который остается без внимания органов местного самоуправления. К примеру, помещения по пр-ту Красного Знамени, 76 (ул. Некрасовская, 76а), на основании мирового соглашения от 07.09.2010, утвержденного 14.09.2010 определением Арбитражного суда Приморского края, возвращены в сентябре т.г. государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева)» управлению муниципальной собственности г. Владивостока и в настоящее время свободно от прав третьих лиц. Несмотря на это, в указанном здании оказывает деятельность по предоставлению дошкольного образования на платной основе негосударственное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Монсардо».

Такое использование муниципальных помещений свидетельствует о ненадлежащем контроле уполномоченного органа – управления муниципального имущества г. Владивостока за муниципальным имуществом и его целевым использованием.

В связи с данными обстоятельствами, свидетельствующими о нарушении гарантированного Конституцией Российской Федерации принципа общедоступности и бесплатности дошкольного образования, прокурором города внесено представление главе города Владивостока с требованием принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

#Новости#Владивосток#Общество
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