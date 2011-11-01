Прокуратура Владивостока выявила новые нарушения мэрии в детсадовском вопросе

Кроме этого, установлен факт незаконного использования муниципального имущества, который остается без внимания органов местного самоуправления. К примеру, помещения по пр-ту Красного Знамени, 76 (ул. Некрасовская, 76а), на основании мирового соглашения от 07.09.2010, утвержденного 14.09.2010 определением Арбитражного суда Приморского края, возвращены в сентябре т.г. государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева)» управлению муниципальной собственности г. Владивостока и в настоящее время свободно от прав третьих лиц. Несмотря на это, в указанном здании оказывает деятельность по предоставлению дошкольного образования на платной основе негосударственное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Монсардо».