Сбербанк развивается вместе с малым бизнесом

«Сегодня мы активно переформатируем нашу филиальную сеть по обслуживанию корпоративных клиентов, - говорит управляющий Приморским отделением №8635 Сбербанка России Ольга ДОЛГОВА. - Для нас очень важно, чтобы Центр развития бизнеса зарекомендовал себя не только как традиционный банковский офис, но и стал эффективной бизнес-площадкой, на которой наши клиенты-предприниматели будут получать еще и консультационные услуги. Мы находимся в преддверии саммита АТЭС, и многие проекты, приуроченные к этому грандиозному событию, заканчиваются в этом или следующем году. А это значит, что предпринимательское сообщество сегодня ищет пути дальнейшего развития. Поэтому я считаю, что мы вовремя открываем Центр развития бизнеса, который готов оказывать консультационные услуги по инвестиционному, проектному, долгосрочному инвестированию. Это не просто финансовый супермаркет, где клиенты будут получать полный пакет услуг Сбербанка для корпоративных клиентов. Основной упор делается на комплексное сопровождение клиента и содействие его развитию. Центр развития бизнеса - это совокупность механизмов, которые предоставляют возможность клиенту развивать бизнес, диверсифицировать свою деятельность, завоевывать новые рынки и открывать новые горизонты».