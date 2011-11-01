Сбербанк развивается вместе с малым бизнесом

Центр развития бизнеса - так называется дополнительный офис Сбербанка нового формата, который торжественно открылся в самом центре Владивостока (Океанский проспект, 18) 26 октября. Юридическим лицам здесь будут оказывать не только весь спектр банковских услуг, но и консультативную поддержку. Таким образом, Сбербанк обозначил еще один вектор своего развития, направленный на нефинансовую поддержку малого и среднего бизнеса.
«Сегодня мы активно переформатируем нашу филиальную сеть по обслуживанию корпоративных клиентов, - говорит управляющий Приморским отделением №8635 Сбербанка России Ольга ДОЛГОВА. - Для нас очень важно, чтобы Центр развития бизнеса зарекомендовал себя не только как традиционный банковский офис, но и стал эффективной бизнес-площадкой, на которой наши клиенты-предприниматели будут получать еще и консультационные услуги. Мы находимся в преддверии саммита АТЭС, и многие проекты, приуроченные к этому грандиозному событию, заканчиваются в этом или следующем году. А это значит, что предпринимательское сообщество сегодня ищет пути дальнейшего развития. Поэтому я считаю, что мы вовремя открываем Центр развития бизнеса, который готов оказывать консультационные услуги по инвестиционному, проектному, долгосрочному инвестированию. Это не просто финансовый супермаркет, где клиенты будут получать полный пакет услуг Сбербанка для корпоративных клиентов. Основной упор делается на комплексное сопровождение клиента и содействие его развитию. Центр развития бизнеса - это совокупность механизмов, которые предоставляют возможность клиенту развивать бизнес, диверсифицировать свою деятельность, завоевывать новые рынки и открывать новые горизонты».
Большое значение открытия современного офиса банка отметила и вице-мэр Владивостока Наталья ЗУБОВА. «Открытие такого Центра - очень важное и актуальное событие. На базе этого Центра будет оказываться неоценимая помощь для среднего и малого бизнеса, в которой будут принимать участие некоммерческие организации и органы власти. Я желаю Центру плодотворной, успешной работы», - сказала представитель власти.
Свою заинтересованность в клиентах от малого и среднего бизнеса Сбербанк продемонстрировал не на словах, а на деле: в рамках торжественного открытия Центра состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Приморским отделением Сбербанка России и Приморским отделением общественной организации «Деловая Россия». По словам заместителя председателя Приморского регионального совета общественной организации «Деловая Россия» Ильи ШАДРИНА, данным соглашением Сбербанк показывает, что заинтересован в представителях бизнеса, и в первую очередь несырьевого сектора. А это как раз малые и средние предприятия, которые входят в общественную организацию.
К открытию первого в Приморье Центра развития бизнеса нового формата были приурочены Дни малого бизнеса со Сбербанком, которые прошли на базе нового офиса с 26 по 31 октября. На них были презентованы самые технологичные и инновационные банковские продукты. Кроме этого, в рамках целого ряда мероприятий предприниматели Владивостока смогли получить квалифицированную консультацию специалистов общественных организаций «ОПОРА России» и «Деловая Россия», Приморской бизнес-палаты, Управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, принять участие в семинаре «Инвестиционные проекты - понятие, оценка, финансирование» и тренинге «Управление и лидерство. Технологии тайм-менеджмента». Было организовано обучение работе в системе интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес ОнЛайн, позволяющей конфиденциально осуществлять финансовые операции в любое время и из любой точки земного шара. Также предприниматели протестировали эксклюзивную услугу Сбербанка «Автоматический сейф», которая меняет традиционное представление об инкассации и позволяет клиентам банка в автоматическом режиме сдать выручку в банк в любое время суток.
«Сбербанк сегодня меняется очень энергично, и это касается не только внешнего имиджа, но и содержания, - отметила председатель Общественного совета предпринимателей Приморья Марина ШЕМИЛИНА. - Открытие в Приморье первого Центра развития бизнеса нового формата знаменует новую веху в отношениях банка и предпринимателей. Сбербанк перестает быть той точкой, куда мы просто приносим платежные документы, а становится местом, где можно получить консультационные услуги и финансовую поддержку для развития бизнеса».