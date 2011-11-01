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Сбербанк увидел перспективу приватизации

1 ноября 2011, 10:03
Сбербанк РФ будет готов к началу приватизации, если цена за одну акцию будет ближе к 100 рублям.

Сбербанк РФ будет готов к началу приватизации, если цена за одну акцию будет ближе к 100 рублям, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман ГРЕФ.

Глава Сбербанка подчеркнул, что окончательное решение о проведении приватизации 7,6%-ного пакета акций будет принимать основной акционер банка - Банк России. Вместе с тем Герман Греф добавил, что за последние три недели цена одной акции Сбербанка выросла на 25-30%. «Перспективы появились. Мы абсолютно готовы к приватизации, как только восстановление рынка произойдет», - подчеркнул он.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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