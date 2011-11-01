Шахтоуправление «Восточное» ОАО «Приморскуголь» выполнило годовой план добычи угля досрочно

В июле 2011 года на участке «Южный» была введена в строй высокопроизводительная лава №108, эксплуатация которой позволила увеличить нагрузку на очистной забой до 160 тыс. тонн угля в месяц. А также добиться достижения рекордного в Приморье 1-милллионного показателя годовой добычи одним забоем.