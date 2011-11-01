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Шахтоуправление «Восточное» ОАО «Приморскуголь» выполнило годовой план добычи угля досрочно

1 ноября 2011, 12:19
30 октября коллектив шахтоуправления «Восточное» (п. Липовцы, Приморский край) выполнил годовую производственную программу, добыв 1,13 миллионов тонн угля.

30 октября коллектив шахтоуправления «Восточное» (п. Липовцы, Приморский край) выполнил годовую производственную программу, добыв 1,13 миллионов тонн угля.

Приморская шахта вошла в первую «тройку» среди предприятий СУЭК, досрочно справившихся с годовым планом по добыче угля.

В июле 2011 года на участке «Южный» была введена в строй высокопроизводительная лава №108, эксплуатация которой позволила увеличить нагрузку на очистной забой до 160 тыс. тонн угля в месяц. А также добиться достижения рекордного в Приморье 1-милллионного показателя годовой добычи одним забоем.

По итогам 2011 года ожидается перевыполнение плана по добыче более чем на 130 тыс. тонн, что превышает итоговые объемы 2010 года на 14%. Добыча угля «сверх плана» продиктована дополнительными потребностями рынка сбыта.

Шахтоуправление «Восточное», единственное предприятие в Приморском крае по добыче каменного угля подземным способом (ведет разработку Липовецкого угольного месторождения), осуществляет отгрузку угля на объекты энергетики, экспорт и ЖКХ.

Досье: ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) - крупнейшее в России угольное объединение по объему добычи. Компания обеспечивает более 30% поставок угля на внутреннем рынке и более 20% российского экспорта энергетического угля. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, в Бурятии и Хакасии.

#Новости#Приморье#Рынки
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