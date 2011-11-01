Следственный комитет заинтересовался книгой Бориса АКУНИНА

– Видимо, есть приказ: все заявления, в которых фигурирует слово «экстремизм», срочно рассматривать и докладывать. К слову, Воеводин - один из главарей банды скинхедов, который находится в пожизненном заключении по обвинению в экстремизме. Видимо, ему скучно. А следователи восприняли его заявления не критично,- полагает писатель.