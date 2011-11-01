Суд поставил диагноз приморским врачам

В-третьих, в Приморье, как и в других российских регионах, не хватает медицинских кадров. Дошло до того, что в ряде районов края на 24 врачебных ставки приходится всего лишь 4-6 специалистов. Медики - самые востребованные на местной бирже труда. Но из-за низкой заработной платы в государственных и муниципальных лечебных учреждениях 57% выпускников медвуза уходят в частный сектор. Сегодня средний возраст приморского врача приближается к 50 годам. Вот уйдут они на пенсию, кто лечить нас будет?