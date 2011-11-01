Тепло пришло на юг Приморья

В этом году погодные условия позволяют начать отопительный сезон на десять дней позже, чем в 2010-м. Резкое похолодание в начале прошлой недели сменилось относительно теплой и солнечной погодой, которая, по прогнозам синоптиков, продержится до 7 ноября. Поэтому, как сообщил «ЗР» заместитель главы администрации Владивостока, начальник управления содержания жилищного фонда Александр ТАБАЧЕНКО, жилые дома будут подключаться к теплу последовательно – один за другим. Это связано с просьбой энергетиков, которым требуется время на заполнение теплотрасс.