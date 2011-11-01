Тепло пришло на юг Приморья

С 29 октября началась подача тепла в школы, детсады, больницы и другие объекты социальной сферы Владивостока. Сроки поставлены жесткие: к понедельнику батареи здесь должны быть теплыми. А к выходным тепло должно прийти в жилые дома.
В этом году погодные условия позволяют начать отопительный сезон на десять дней позже, чем в 2010-м. Резкое похолодание в начале прошлой недели сменилось относительно теплой и солнечной погодой, которая, по прогнозам синоптиков, продержится до 7 ноября. Поэтому, как сообщил «ЗР» заместитель главы администрации Владивостока, начальник управления содержания жилищного фонда Александр ТАБАЧЕНКО, жилые дома будут подключаться к теплу последовательно – один за другим. Это связано с просьбой энергетиков, которым требуется время на заполнение теплотрасс.
На подключение жилого фонда отведена неделя. А скоро и весь жилой фонд Владивостока будет подключен к теплу.
По словам Александра Табаченко, все управляющие компании краевого центра подтвердили свою готовность к ликвидации возможных ЧП. В городе имеется 90 аварийных бригад, оснащенных необходимой техникой в количестве 155 единиц. Кроме диспетчерской, которая работает в круглосуточном режиме, приказом начальника управления содержания жилищного фонда назначается дежурный по управлению, который будет координировать действия управляющих компаний и аварийных служб при возникновении проблем с подачей тепла.
- Но так как в целом жилищного фонд Владивостока к отопительному сезону подготовлен неплохо, неприятных сюрпризов мы не ожидаем, - подытожил вице-мэр.
Паспорта о готовности зданий к зиме к началу отопительного сезона получили 99,9% многоквартирных домов, хотя есть и ряд проблемных домов, где не подготовлены тепловые узлы. Это дома на ул. Вострецова – бывший жилой фонд «Приморнефтепродукта» (УК Первореченского района) и многоквартирный дом в Первомайском районе (УК «Мой дом»).
Отопительный сезон стартовал и в самом южном муниципальном образовании края – Хасанском районе. В его административном центре – пгт Славянка – 95 многоквартирных домов, четыре из которых с нынешнего отопительного сезона исключены из централизованного теплоснабжения и переведены на электрообогрев.
Ну, а на «северах» - в Красноармейском, Тернейском, Пожарском, Пограничном районах - отопительный сезон начался еще 2 октября, в Артеме, Находке, Партизанске - 15 октября, в Фокино – 17 октября.