Центр кризисных ситуаций создается на острове Русском

31 октября в Приморье заканчивается навигация маломерных судов. А неделю назад министр МЧС Сергей ШОЙГУ принял участие в открытии центра Госинспекции маломерных судов в бухте Федорова во Владивостоке.
По идее, открытие нового офиса ГИМС по принципу «одного окна» (окон, вообще-то, пять) должно ускорить процедуру регистрации судов и выдачи водительских удостоверений. Однако инспекторы признались, что процесс все равно займет минимум три дня, что весьма не понравилось министру: «А как же IT-технологии? Должна быть единая база всех владельцев судов, чтобы не они бегали за справками в налоговую, а инспекторы сами по базе собрали всю необходимую информацию».
Столь повышенное внимание к ГИМС министр объяснил на встрече с главными редакторами СМИ Приморья, назвав угрозу катастроф на воде вторым фактором риска ЧС (первый – изношенное хозяйство ЖКХ). Сергей Шойгу напрямую связал повышенные риски с состоянием морского и речного флота и «бардаком в головах». «Когда пьяный штурман ведет самолет, виноват не министр транспорта, а тот, кто рядом, знал и промолчал». «Мы становимся все менее нравственным обществом», - по Шойгу это и есть третья, чуть ли не главная угроза для нашей страны.
Впервые главный дежурный по стране приехал в Приморье не тушить ЧС и даже не инспектировать свое ведомство. По плану МЧС, во всех регионах до 2015 года должны появиться Центры управления в кризисных ситуациях. Такой центр сегодня создается на острове Русский. Там уже есть общежитие на 100 мест и спортивный комплекс, а в рамках ДВФУ началась подготовка первых 75 будущих спасателей. Как признался Шойгу, на встрече студенты попросили у него «погоны» – хотят быть курсантами.