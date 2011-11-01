Центр кризисных ситуаций создается на острове Русском

Впервые главный дежурный по стране приехал в Приморье не тушить ЧС и даже не инспектировать свое ведомство. По плану МЧС, во всех регионах до 2015 года должны появиться Центры управления в кризисных ситуациях. Такой центр сегодня создается на острове Русский. Там уже есть общежитие на 100 мест и спортивный комплекс, а в рамках ДВФУ началась подготовка первых 75 будущих спасателей. Как признался Шойгу, на встрече студенты попросили у него «погоны» – хотят быть курсантами.