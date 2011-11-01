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Утверждена приморская программа противодействия коррупции

1 ноября 2011, 13:57
Программа утверждена губернатором Приморья и позволит обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции.

Программа утверждена губернатором и позволит обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции, снижать уровень коррупции среди чиновников при предоставлении госуслуг, устранить причины и условия, порождающих коррупцию.

Например, проверять заявления приморцев о фактах коррупции со стороны госслужащих будут тщательнее. Также антикоррупционные экспертизы будут проверять все нормативные правовые акты и проекты на коррупциогенность - начиная от губернаторских и заканчивая документами начальников департаментов, управлений и более мелких подразделений.

#Новости#Приморье#Политика
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