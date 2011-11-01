Утверждена приморская программа противодействия коррупции

Например, проверять заявления приморцев о фактах коррупции со стороны госслужащих будут тщательнее. Также антикоррупционные экспертизы будут проверять все нормативные правовые акты и проекты на коррупциогенность - начиная от губернаторских и заканчивая документами начальников департаментов, управлений и более мелких подразделений.