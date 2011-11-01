В аэропорту Хабаровск открыт бизнес-зал

- Хабаровск является важным узловым аэропортом для Дальнего Востока. Именно сюда направляется пассажиропоток со многих субъектов ДФО для дальнейшего перелета в Москву и обратно. Также Хабаровск является запасным аэропортом для тех случаев, когда, например, Камчатка и Сахалин не могут разрешить посадку по погодным условиям. Поэтому отдельный зал для транзитных пассажиров – это, прежде всего, требование времени, - отметил председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК. – Кроме того, часть делегаций, которые будут прибывать на саммит АТЭС в следующем году, мы планируем обслуживать именно здесь, поэтому наша первоочередная задача – предоставление высококачественного сервиса.