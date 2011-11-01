В Голубиной пади Владивостока показали автошоу

Для участников автошоу и публики, большую часть которой составляли молодые люди и девушки в возрасте до 35 лет, кроме собственно выставки, были организованы также разнообразные конкурсы и выступления местных музыкальных команд. В перерывах между ними на большом экране демонстрировался фильм о том, как идет строительство крупнейшего на сегодня объекта приморской автомобильной инфраструктуры – спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо».