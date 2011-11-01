zr.media
ГлавноеВсе новости

В Хабаровске пенсионерам доплатят до минимума

1 ноября 2011, 15:47
В целях установления региональной социальной доплаты к пенсии в Хабаровском крае утверждена величина прожиточного минимума пенсионера на 2012 год. Она составит 7326 рублей.

38 вопросов рассмотрели депутаты на октябрьском очередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края. 19 законопроектов приняты в первом чтении, 6 - стали законами края.

Так, в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии в Хабаровском крае утверждена величина прожиточного минимума пенсионера на 2012 год. Она составит 7326 рублей. Новым краевым законом установлено, что получать региональную социальную доплату будут те граждане, чья пенсия ниже этой суммы. По предварительным расчетам это 42,4 тысячи человек.

#Новости#Хабаровск#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56