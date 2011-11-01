В малом бизнесе Приморского края высокая конкуренция

«Если говорить о традиционном для Приморского края бизнесе, то у нас хорошо развита конкуренция по малому и среднему бизнесу. Мы первыми в РФ проводили исследования конкурентной среды по методике Всемирного банка и пришли к положительным результатам. Хотя вопросы по снижению административных барьеров, к которым наиболее чувствителен малый и средний бизнес, еще остаются», - сказал Николай Дубинин.