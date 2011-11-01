В Покровском парке во Владивостоке появится семинария

Он подтвердил, что никаких санитарных рубок деревьев в парке последние несколько лет не производились, что же касается «присыпанных деревьев», то в прошлом аналогичные действия уже производились, и, как показал опыт, деревья это нормально перенесли – ни одно не погибло. Делается это в целях проведения планировочных работ под благоустройство территории парка. В частности, расширяется детская площадка. В ближайшем времени планируется производить посев травы в районах отсыпки свежего грунта, потребуется и санитарная рубка, потому что часть деревьев состарилась и уже опасна для прохожих. На замену будут высаживаться молодые деревца, что, в частности, проводилось и в этом году.