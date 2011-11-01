В Приморье в водопроводной воде подтверждено наличие личинок некровососущих комаров семейства Thaumaleidae

Стали известны результаты проведенной прокуратурой проверки сведений об обнаружении в водопроводной воде в домах жителей города Арсеньева личинок насекомых.
Ранее сообщалось, что в рамках указанной проверки с целью определения качества воды прокурором г. Арсеньева было направлено требование в адрес руководителя территориального отдела Роспотребнадзора о проведении исследования питьевой воды по этапам водоподготовки на наличие различимых невооруженным глазом водных организмов (личинок) и об определении их вида и возможного влияния на здоровье человека.
По результатам административного расследования в деятельности водоснабжающей организации ООО «Эванс», осуществляющего эксплуатацию системы водоснабжения, выявлены нарушения санитарного законодательства. Установлено, что качество отобранных для проведения лабораторных исследований проб воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и показателям цветности. В воде обнаружено присутствие различимых личинок некровососущих комаров семейства Thaumaleidae.
По фактам выявленных нарушений в отношении юридического лица ООО «Эванс» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения).
Кроме этого, обществу направлено предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства, исполнение которого находится на контроле у руководителя территориального отдела Роспотребнадзора.