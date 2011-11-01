В Приморье в водопроводной воде подтверждено наличие личинок некровососущих комаров семейства Thaumaleidae

Ранее сообщалось, что в рамках указанной проверки с целью определения качества воды прокурором г. Арсеньева было направлено требование в адрес руководителя территориального отдела Роспотребнадзора о проведении исследования питьевой воды по этапам водоподготовки на наличие различимых невооруженным глазом водных организмов (личинок) и об определении их вида и возможного влияния на здоровье человека.