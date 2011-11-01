В Приморье во время нереста лососёвых продолжается массовый отлов браконьеров

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю совместно с ГИБДД УВД по Приморскому краю за прошедшую неделю на дорогах края в общей сложности выявлена перевозка свыше 700 килограммов свежевыловленной рыбы лососёвых пород без ветеринарных сопроводительных документов.
Судя по всему, вся рыба была добыта браконьерским способом в устьях нерестовых рек Приморского края. Вся продукция исключена из оборота. По всем 12 случаям возбуждены дела об административном правонарушении. За предыдущие две недели сотрудниками Россельхознадзора и ГИБДД было обнаружено и исключено из оборота свыше 1400 килограммов нелегальных лососёвых.
С началом нереста на реках Приморского края лососёвых видов рыб, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю третью неделю подряд наблюдается резкий скачок выявлений на автомагистралях Приморского края перевозок свежевыловленных рыб лососёвых пород, в основном это кета. На все без исключения транспортируемые партии тихоокеанских лососей отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы подтверждающие происхождение, безопасность и качество перевозимой продукции.
За две предыдущие недели сотрудниками Россельхознадзора на дорогах края было выявлено ещё 34 случая провоза нелегальной свежевыловленной рыбы, в общей сложности это 1411 килограммов лососевых. Причём, судя по тому, что во всех случаях задерживались не юридические, а физические лица, не исключено, что вся выявленная на дорогах рыбопродукция была добыта незаконным, браконьерским способом в устьях рек Приморского края, на которых идёт нерестовый ход тихоокеанских лососей.
В настоящее время все нелегальные партии лососёвых исключены из оборота, по всем 46 случаям нарушений ветеринарного законодательства возбуждены дела об административном правонарушении.