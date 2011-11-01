В Приморье во время нереста лососёвых продолжается массовый отлов браконьеров

За две предыдущие недели сотрудниками Россельхознадзора на дорогах края было выявлено ещё 34 случая провоза нелегальной свежевыловленной рыбы, в общей сложности это 1411 килограммов лососевых. Причём, судя по тому, что во всех случаях задерживались не юридические, а физические лица, не исключено, что вся выявленная на дорогах рыбопродукция была добыта незаконным, браконьерским способом в устьях рек Приморского края, на которых идёт нерестовый ход тихоокеанских лососей.