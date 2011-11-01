Ванинский морской торговый порт остается у государства до конца года

ОАО «Ванинский морской торговый порт» - крупнейшая в Хабаровском крае стивидорная компания. По итогам аукциона по продаже госпакета порта Ванино, прошедшего в мае 2011 года, победителем была признана компания ООО «Сэлтехстрой» Ивана МИКОЯНА, однако она вовремя не заплатила 10,824 млрд рублей за 55% уставного капитала порта (73% обыкновенных акций), и Росимущество в июле расторгло договор покупки.