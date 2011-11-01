Во Владивосток пришел Банк «Уссури»

«Наряду с традиционным кредитованием Банк «Уссури» готов предложить для бизнеса депозиты с гибкими, индивидуальными условиями и высокой доходностью. Для частных лиц банк располагает большим выбором кредитных продуктов: кредиты на потребительские нужды (до 700 тыс. рублей без справок и поручительств), ипотека, рефинансирование, автокредитование. И при оформлении автокредита банк не потребует полиса КАСКО. Этот выбор оставляем за нашим клиентом. Полагаю, что деловые люди Владивостока и рядовые владивостокцы оценят выгодные условия и профессиональное обслуживание, которые приготовил наш банк «, - уверена Ольга РЮМШИНА, управляющий кредитно-кассовым офисом Банка «Уссури» во Владивостоке. Банк «Уссури» во Владивостоке открыл офис в исторической зоне города и расположен в районе остановки "Первая Речка" по адресу Океанский проспект, 90. В наличии удобная парковка. Работает c понедельника по пятницу - с 09.30 до 18.30, перерыв на обед - с 13.30 до 14.30, суббота, воскресенье - выходные дни. Реклама.