Во Владивосток пришел Банк «Уссури»

Во Владивостоке 30 сентября открылся операционный офис дальневосточного Банка «Уссури». Он предложил полный комплекс банковских услуг для предприятий и частных клиентов: кредитование, вклады и депозиты, валютные операции, расчетно-кассовое обслуживание, операции с картами VISA.
Владивосток стал вторым городом за пределами Хабаровского края вслед за Южно-Сахалинском, где Банк «Уссури» распахнул для клиентов двери постоянного офиса.
Банк с 20-летней историей успешно развивается в последние годы. Так, за прошлый год собственный капитал банка вырос на 31,5%. Активно растет клиентская база банка, кредитный портфель. Стратегия развития банка направлена на построение современного универсального кредитного учреждения, предоставляющего комплекс банковских услуг всем категориям клиентов. Высокое качество обслуживания клиентов является основным приоритетом.
Высокие стандарты качества обслуживания клиентов показывает и офис банка «Уссури» во Владивостоке. Особенностью нового отделения стало открытое пространство. Клиентский зал оборудован таким образом, что каждый посетитель имеет возможность подойти к специалисту, присесть и провести деловой разговор. Кроме того, в оперзале построены изолированные банковские кабины, где с помощью оператора можно осуществить любую банковскую операцию.
Организации и предприниматели здесь могут получить весь необходимый пакет банковских услуг: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, валютные операции, причем на условиях дистанционного обслуживания. Широк выбор услуг и для граждан - от выгодных кредитов и интересных предложений по вкладам до повседневных услуг: отправление международных и междугородних переводов по системе «MIGOM», оплаты коммунальных платежей, услуг, интернета и многое другое, о чем вам радушно расскажут в новом офисе. Фирменный стиль Банка «Уссури» - и в стиле общения с клиентами, и в самом оформлении помещения.
«Наряду с традиционным кредитованием Банк «Уссури» готов предложить для бизнеса депозиты с гибкими, индивидуальными условиями и высокой доходностью. Для частных лиц банк располагает большим выбором кредитных продуктов: кредиты на потребительские нужды (до 700 тыс. рублей без справок и поручительств), ипотека, рефинансирование, автокредитование. И при оформлении автокредита банк не потребует полиса КАСКО. Этот выбор оставляем за нашим клиентом. Полагаю, что деловые люди Владивостока и рядовые владивостокцы оценят выгодные условия и профессиональное обслуживание, которые приготовил наш банк «, - уверена Ольга РЮМШИНА, управляющий кредитно-кассовым офисом Банка «Уссури» во Владивостоке. Банк «Уссури» во Владивостоке открыл офис в исторической зоне города и расположен в районе остановки "Первая Речка" по адресу Океанский проспект, 90. В наличии удобная парковка. Работает c понедельника по пятницу - с 09.30 до 18.30, перерыв на обед - с 13.30 до 14.30, суббота, воскресенье - выходные дни. Реклама.
Досье "ЗР"
ОАО Коммерческий банк «Уссури» создан в 1990 году. Правление банка располагается в Хабаровске и имеет здесь сеть офисов. Операционные офисы открыты в Южно-Сахалинске и Владивостоке. КБ «Уссури» ОАО является участником системы страхования вкладов. Совокупный капитал банка на 1 октября 2011 года составляет 267 млн рублей и вырос за год на 21,2%. Активы банка на 1 октября 2011 года составили 3 049 млн рублей. Лицензия Банка России №596 от 18 марта 2002 года.