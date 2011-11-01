Всем дольщикам Владивостока, кому не безразлична судьба дома

Дорогая редакция!
Вынуждены обратиться с нашей проблемой. Мы являемся участниками долевого строительства многоквартирного 22-этажного дома, расположенного по адресу г. Владивосток, ул. Грибоедова, д. 46, жилой комплекс «Олимп». В соответствии с условиями договоров участия в долевом строительстве, застройщик изначально обязался ввести дом в эксплуатацию в 3 квартале 2009 года. На сегодняшний день дом не сдан. По окончании очередного срока сдачи дома в эксплуатацию сдача переносится на следующий срок.
При каждом переносе срока дольщикам рассылаются письма с предложением заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи.
Малосведущие в российском законодательстве дольщики идут на заключение дополнительных соглашений, соглашаясь с переносом сроков сдачи, тем самым фактически лишая себя возможности требовать выплаты установленной законом неустойки. Темпы строительства такие, что к проведению встречи глав государств Азиатско-Тихоокеанского региона дом может быть не сдан.
Как быть дальше, мы не знаем. Давно настало время объединить усилия для конструктивного общения с застройщиком с привлечением представителей органов власти. Вряд ли кого из администрации города и края устроит ситуация, когда на пути кортежей с главами государств-соседей по Тихоокеанскому региону встанут дольщики с плакатами.
Главная задача на сегодня стоит именно в том, чтобы администрация поддержала застройщика, обеспечив беспрепятственное прохождение необходимых экспертиз и согласований, тем самым дав главное – гарантию того, что дом будет сдан в эксплуатацию. Это, в свою очередь, даст толчок к действию организациям, кредитующим застройщика, чтобы последние, просчитав свои риски, профинансировали окончание строительства.
Всем дольщикам, кому не безразлична судьба дома, для дальнейшей координации действий, предлагаем направить свои контакты на электронный ящик [email protected] или позвонить по тел. 89147051288. Инициативная группа участников строительства дома по ул. Грибоедова, 46, г. Владивосток.