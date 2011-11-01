Всем дольщикам Владивостока, кому не безразлична судьба дома

Как быть дальше, мы не знаем. Давно настало время объединить усилия для конструктивного общения с застройщиком с привлечением представителей органов власти. Вряд ли кого из администрации города и края устроит ситуация, когда на пути кортежей с главами государств-соседей по Тихоокеанскому региону встанут дольщики с плакатами.