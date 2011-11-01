За списки избирателей Владивостока отвечают военком и мэр

Кроме этого, в связи с необеспечением контроля за порядком и сроками предоставления сведений об избирателях, повлекшим непредоставление последних в установленный срок в Избирательную комиссию края, прокурором города внесено представление главе города Владивостока. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен: в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей двое муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.