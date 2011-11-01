zr.media
ГлавноеВсе новости

За списки избирателей Владивостока отвечают военком и мэр

1 ноября 2011, 16:06
Прокуратура Владивостока следит, чтобы все избиратели были учтены перед выборами.

Прокуратура Владивостока следит, чтобы все избиратели были учтены перед выборами. Устранить нарушения обязали отделы военных комиссариатов столицы Приморья, сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена ТЕЛЕГИНА.

- Установлено, что сведения о гражданах, вставших на воинский учет по завершении военной службы по призыву, отделами военного комиссариата по Ленинскому и Фрунзенскому, Советскому и Первореченскому районам направлены главе города несвоевременно. По данным фактам начальникам названных отделов военного комиссариата края внесены представления об устранении выявленных нарушений закона. Про их результатам двум должностным лицам сделали замечание, - отметила Елена Телегина.

Кроме этого, в связи с необеспечением контроля за порядком и сроками предоставления сведений об избирателях, повлекшим непредоставление последних в установленный срок в Избирательную комиссию края, прокурором города внесено представление главе города Владивостока. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен: в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей двое муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.

#Новости#Владивосток#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56