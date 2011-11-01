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Запрещена навигация маломерных судов на морских акваториях Приморского края

1 ноября 2011, 15:20
С 1 ноября закрыта навигация маломерных плавательных средств, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, в прибрежной части моря.

С 1 ноября закрыта навигация маломерных плавательных средств, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, в прибрежной части моря.

Запрет наложен в соответствии с «Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах в Приморском крае».

Навигация на несудоходных внутренних водных путях Приморья разрешена до периода ледостава. Контроль будет осуществляться силами и средствами ГИМС МЧС России по ПК.

Специалисты напоминают владельцам маломерных судов, что нарушители правил эксплуатации судов будут наказаны административными штрафами.

#Новости#Приморье#Общество
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