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260 тысяч рублей задолжал ТОФ за установку системы пожаротушения

2 ноября 2011, 11:15
Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу ОАО «ВМСУ ТОФ» на решение Арбитражного суда Приморского края.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда (г. Владивосток) оставлено без изменения решение Арбитражного суда Приморского края по делу о взыскании с открытого акционерного общества «Военно-морское строительное управление Тихоокеанского флота» долга по договору подряда (дело А51-9687/201)

Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу ОАО «ВМСУ ТОФ» на решение Арбитражного суда Приморского края.

Из материалов дела установлено, что летом 2010 года между «Логос» и ОАО «ВМСУ ТОФ» был заключен договор подряда, по условиям которого подрядчик обязался выполнить монтаж и настройку охранно-пожарной сигнализации в доме №43 по ул. Леонова, а строительное управление – принять и оплатить работы.

После выполнения работ, предусмотренных договором, подрядчик направил в управление Тихоокеанского флота акты о приемке выполненных работ, которые были подписаны в двустороннем порядке. Ответчик оплатил итоговую сумму частично, в связи с этим, образовался долг, который составил 260 962 рублей. Поскольку ответчик не исполнил денежные обязательства в полном объеме, истец обратился с настоящим иском в Арбитражный суд Приморского края.

Исследовав материалы дела, суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности заявленных требований ООО «Логос». Не согласившись с решением Арбитражного суда Приморского края, ОАО «ВМСУ ТОФ» обратилось с апелляционной жалобой в Пятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2011 решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев.

#Новости#Владивосток#Происшествия
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