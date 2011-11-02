260 тысяч рублей задолжал ТОФ за установку системы пожаротушения

После выполнения работ, предусмотренных договором, подрядчик направил в управление Тихоокеанского флота акты о приемке выполненных работ, которые были подписаны в двустороннем порядке. Ответчик оплатил итоговую сумму частично, в связи с этим, образовался долг, который составил 260 962 рублей. Поскольку ответчик не исполнил денежные обязательства в полном объеме, истец обратился с настоящим иском в Арбитражный суд Приморского края.