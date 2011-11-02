Чиновникам Приморья красиво жить и ездить не запретят

Законопроект, определяющий максимальную стоимость автомобилей для чиновников, рассматривать не будут. Правительство РФ отклонило проект КПРФ, который предлагал ограничить стоимость машин для чиновников миллионом рублей. Инициативу общественников, поддержанную двумя политическими партиями, некоторые депутаты еще до обсуждения в Госдуме назвали популизмом, а между тем проблема, поднятая в законопроекте, есть на деле.
В последние годы во многих регионах стала популярной покупка автотранспорта для нужд администраций, стоимость которого достигает заоблачных пределов. Живой пример этому можно найти, проходя в будние дни мимо парковки краевой администрации, где по-хозяйски расположились купленные на деньги налогоплательщиков свеженькие «крузаки», бэхи, мерседесы. Есть на этой парковке, к примеру, автомобиль BMW 750LI 2007 года выпуска, стоимость которого переваливает за 2,5 млн рублей. При этом и сам ремонт этой «европейки» обходится бюджету в кругленькую сумму.
Еще одно украшение административной парковки – Mercedes-Benz S600, одна покупка шин для которого обходится бюджету в 700 тысяч рублей.
А так ли нужны эти расходы? Ведь принципы бюджетного строительства в первую очередь базируются на рациональности производимых расходов.
При этом практически во всех ситуациях прокуратура не может применить никаких мер, так как доказать нецелевое расходование средств в этом случае невозможно. В рамках статьи о нецелевом расходовании средств бюджета таковым будет считаться лишь трата на цели, не прописанные в расходных статьях утвержденного бюджета. А покупку автомобилей для нужд администрации обосновывают необходимостью обновления автопарка. Но чаще всего покупка дорогостоящего автомобиля для парка администрации не оправдана необходимостью, а лишь чей-то каприз. Но каприз довольно дорогостоящий для бюджета, так как, увы, он не резиновый. В свете этого известный блоггер Алексей НАВАЛЬНЫЙ предложил на уровне законодательства ввести ограничение по использованию бюджетных средств при покупке автотранспорта. Так, в рамках инициативы предлагается в случае необходимости покупки автомобиля, стоимость которого превышает 2 миллиона рублей, получать разрешение правительства. Данный законопроект через депутата-справедливоросса Геннадия Гудкова был внесен в Госдуму на рассмотрение.
В нашем крае чиновники также не отличились рациональностью при бюджетных тратах.
Так, к примеру, в прошлом году в рамках аукциона МУ Хозуправление администрации Находкинского округа приобрело два TOYOTA LAND CRUISER 2010 года выпуска, стоимость каждого из которых превышала сумму в 2 млн 250 тысяч рублей.
При этом острой необходимости в этих тратах для итак немалого автопарка администрации не было, ведь там уже разместились более 30 автомобилей, большинство из которых джипы. Но между тем автомобили с подогревом передних сидений и кожаной отделкой рулевого колеса были приобретены, а из бюджета на них ушло 4 млн 590 тысяч рублей.
В том же году, но уже в Уссурийске, местное хозуправление заявило аукцион на приобретение автобуса стоимостью 3 млн 200 тысяч рублей. По требованиям аукциона это должен был быть автобус NEW KIA GRANBIRD PARKWAY с супер-салоном или его эквивалент не ранее 2008 года выпуска. Казалось бы, автобус вещь нужная, и вполне можно потратить на него такую весомую сумму, но тут сразу же почему-то на ум приходят школьные автобусы. Так вот стоимость одного школьного автобуса 2010 года выпуска вместимостью 22 человека на 2010 год составляла всего 1,5 млн рублей. То есть вместо NEW KIA GRANBIRD PARKWAY можно было купить два школьных автобуса, а еще и сэкономить около 200 тысяч рублей. Покупка автобуса стоимостью 3 млн 200 тысяч рублей, конечно же, законна, но рациональна ли?!
Для того чтобы предлагаемый законопроект стал действующим, необходимо не менее 226 голосов депутатов Госдумы. Но так как депутаты «Единой России» занимают в ней 315 мест из 450, то их голоса будут решающими. Между тем Минэкономразвития, затем Минфин подготовили отрицательный отзыв на законопроект. Удивительно, что заключение выносят чиновники, чьи права и урезает законопроект. Главный аргумент - закупка дорогостоящих автомобилей с учетом более длительного срока их эксплуатации в ряде случаев может потребовать меньше расходов средств бюджета, чем более частый ремонт и замена дешевой техники. Лукавство ли это? В частности, rin.ru цитирует депутата Гудкова, который сам владеет внедорожниками Hammer H3 и Audi Q7. По его словам, обслуживание автомобилей премиального класса значительно дороже, чем более дешевых машин. В частности, в начале октября Счетная палата Саратовской области выяснила, что на ремонт «Мерседеса» саратовского губернатора за два года было потрачено 5,7 миллиона рублей.
Даже если проект закона будет рассмотрен в Госдуме, захотят ли депутаты чиновники лишить себя дорогих игрушек? Ответ, как и исход предстоящих выборов, очевиден.