Чиновникам Приморья красиво жить и ездить не запретят

В том же году, но уже в Уссурийске, местное хозуправление заявило аукцион на приобретение автобуса стоимостью 3 млн 200 тысяч рублей. По требованиям аукциона это должен был быть автобус NEW KIA GRANBIRD PARKWAY с супер-салоном или его эквивалент не ранее 2008 года выпуска. Казалось бы, автобус вещь нужная, и вполне можно потратить на него такую весомую сумму, но тут сразу же почему-то на ум приходят школьные автобусы. Так вот стоимость одного школьного автобуса 2010 года выпуска вместимостью 22 человека на 2010 год составляла всего 1,5 млн рублей. То есть вместо NEW KIA GRANBIRD PARKWAY можно было купить два школьных автобуса, а еще и сэкономить около 200 тысяч рублей. Покупка автобуса стоимостью 3 млн 200 тысяч рублей, конечно же, законна, но рациональна ли?!