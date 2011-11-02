Госдума обязала всех граждан РФ проходить медицинские осмотры

Решившиеся сделать аборт женщины получат время для обдумывания своего решения. Действующее законодательство предусматривает право женщины на искусственное прерывание беременности в день обращения в клинику, если срок беременности до 12 недель. Законопроект в зависимости от срока беременности выделяет два разных периода, при беременности от 4 до 7 недель и от 11 до 12 недели (но не позднее окончания 12-й недели беременности), — женщине на обдумывание этого решения предоставляется 48 часов. Если срок беременности от 8 до 10 недель, на принятие решения отведено семь дней, – так называемая "неделя тишины".