Хабаровский НПЗ возобновил выпуск бензина "Премиум-95", прерванный из-за ремонта

"В настоящее время на Хабаровском НПЗ установка риформинга с секцией изомеризации работают на полную мощность. В понедельник, 1 ноября, подготовлено 1 тыс. 200 тонн бензина "Премиум-95". Во вторник утром будет подготовлен такой же объем. Бензин начали отгружать на базы и АЗС "Альянса", - сказал он. По его словам, по Дальневосточной железной дороге отдана команда о приоритетной отправке бензина с Хабаровского НПЗ. При условии "зеленой улицы" время в пути от Хабаровска до Благовещенска составляет сутки. Обычное время доставки - 4-5 дней. На ряд направлений поставки осуществляются бензовозами. Тем не менее, отметил А.Румянцев, в Амурской области запас 95-го бензина остался только на нескольких АЗС в районах.