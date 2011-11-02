Хабаровский НПЗ возобновил выпуск бензина "Премиум-95", прерванный из-за ремонта

Хабаровский НПЗ (входит в структуру НК "Альянс") в воскресенье, 31 октября, возобновил выпуск бензина "Премиум-95", сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы НК "Альянс" Андрей Румянцев.
"В настоящее время на Хабаровском НПЗ установка риформинга с секцией изомеризации работают на полную мощность. В понедельник, 1 ноября, подготовлено 1 тыс. 200 тонн бензина "Премиум-95". Во вторник утром будет подготовлен такой же объем. Бензин начали отгружать на базы и АЗС "Альянса", - сказал он. По его словам, по Дальневосточной железной дороге отдана команда о приоритетной отправке бензина с Хабаровского НПЗ. При условии "зеленой улицы" время в пути от Хабаровска до Благовещенска составляет сутки. Обычное время доставки - 4-5 дней. На ряд направлений поставки осуществляются бензовозами. Тем не менее, отметил А.Румянцев, в Амурской области запас 95-го бензина остался только на нескольких АЗС в районах.
В связи с сокращением запасов на базах и АЗС "Приморнефтепродукта", временные ограничения на отпуск бензина в одни руки введены в Приморском крае. В Хабаровском крае бензином "Премиум-95" торгуют без ограничений только 9 АЗС "Хабаровскнефтепродукта" из 83 заправок, еще 23 заправки торгуют 95-м только по безналичному расчету. Предполагается, что ситуация в регионе нормализуется в ближайшие дни.
"С Хабаровского НПЗ уже отгружен бензин на Благовещенск и Белогорск. В Приморье бензин везут с Хабаровска бензовозами. Во вторник будет отгружена дополнительно крупная партия бензина с Комсомольского НПЗ (РТС: KNPR). Движется в край также бензин, закупленный ранее в Ангарске", - отметил А.Румянцев.
По его словам, с Хабаровского НПЗ осуществляются поставки по трубе на Хабаровскую нефтебазу, оттуда будет развозиться бензовозами по всем АЗС. Кроме того, по данным НК "Альянс", в настоящее время суточная реализация 92-го бензина через заправки "Альянса" на четверть превышает норму. Запасы 92-го бензина имеются.
Ранее сообщалось, что ограничения на продажу бензина "Премиум-95" были введены из-за ремонта Хабаровского НПЗ. Ремонт, ранее планировавшийся на лето, был по согласованию с Минэнерго перенесен на октябрь с целью минимизации негативного воздействия на рынок: в октябре спрос сокращается, а ремонтные работы на железной дороге завершаются. На период ремонта создавался запас бензинов за счет закупки на стороне. Однако НК "Альянс" не смогла закупить достаточного объема бензина "Премиум-95", свободные ресурсы которого на рынке отсутствуют.
Как сообщали ранее агентству в управлении ФАС по Хабаровскому краю, НК "Альянс" предупреждала ведомство о плановой реконструкции на Хабаровском НПЗ. Мощности "Хабаровскнефтепродукта" (входит в НК "Альянс") способны обеспечивать до 50% потребностей Хабаровского края и ЕАО в горюче-смазочных материалах. В состав "Хабаровскнефтепродукта" входят 7 нефтебаз, 80 АЗС и 9 магазинов "Автомасла и смазки". Суммарная емкость резервуарного парка составляет 203,9 тыс. куб. м.