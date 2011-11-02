Из аэропорта Владивосток открыт новый рейс в Гонконг

ОАО "Международный аэропорт Владивосток" («МАВ») сообщает о начале выполнения прямых регулярных рейсов авиакомпании S7 по маршруту Владивосток-Гонконг-Владивосток. Первый рейс № 545 со 148 пассажирами на борту вылетел из Владивостока 2 ноября в 12.00.
- Мы рады сообщить авиапассажирам об открытии рейса, соединяющего Владивосток и один из крупнейших хабов Юго-Восточной Азии. Появление этого рейса хорошая новость и для нашего авиапредприятия – это очередная веха в реализации программы по развитию маршрутной сети аэропорта. Работа по организации рейса, предшествовавшая его открытию, велась нами в течение года совместно с S7, - сказала руководитель коммерческой службы ОАО «МАВ» Юлия Забава.
Организация прямого воздушного сообщения с главным финансовым центром Азии соответствует не только планам развития маршрутной сети ОАО «МАВ», но и вектору развития Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР в целом.
Для пассажиров сообщение Владивосток-Гонконг – это, прежде всего, удобство в планировании поездок и путешествий: как известно, гражданам России в Гонконг разрешен безвизовый въезд, а из Гонконга рейсами партнеров альянса oneworld, в который входит авиакомпания S7, можно вылететь в любую точку мира по привлекательным тарифам.
Полеты в Гонконг будут выполняться на воздушном судне А-320 еженедельно по средам. Досье: ОАО "Международный аэропорт Владивосток"- российский аэропорт, обеспечивающий регулярные внутренние и международные перевозки. В 2010 году аэропорт обслужил 1 млн 263 тыс.пассажиров. В настоящее время в аэропорту ведется масштабная модернизация в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь", www.s7.ru) является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает крупнейшей в России сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе трех авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово), Новосибирске (Толмачёво) и Иркутске. S7 Airlines также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Южную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2007 году стала вторым авиаперевозчиком в России, успешно прошедшим полную процедуру международного аудита на соответствие стандартам эксплуатационной безопасности IOSA (IATA Operational Safety Audit).