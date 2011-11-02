Из аэропорта Владивосток открыт новый рейс в Гонконг

- Мы рады сообщить авиапассажирам об открытии рейса, соединяющего Владивосток и один из крупнейших хабов Юго-Восточной Азии. Появление этого рейса хорошая новость и для нашего авиапредприятия – это очередная веха в реализации программы по развитию маршрутной сети аэропорта. Работа по организации рейса, предшествовавшая его открытию, велась нами в течение года совместно с S7, - сказала руководитель коммерческой службы ОАО «МАВ» Юлия Забава.