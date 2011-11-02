Как увязать зарплату с платежами за тепло в Приморье

«Живем от зарплаты до зарплаты», - констатирует Лукьянов. Его медсестра Любовь Николаевна получает еще меньше. Оклады медсестер – 2-3 тыс. А квартплату надо платить каждый месяц…. Вот почему медработники, ветераны и пенсионеры здравоохранения Кавалеровского района разместили в местных СМИ публичное обращение к властям всех уровней. Доктора просят помочь им в решении вопроса об оплате комуслуг в полном объеме – на 100%, как это было раньше, а не на 30%, как сейчас.