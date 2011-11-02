МИД России: Туристам надо держаться подальше от Бангкока

В ночь на 1 ноября на канале Клонг Сам-Ва произошла демонстрация горожан. Они требовали открыть шлюз канала, чтобы понизить уровень воды в северных районах. Препятствие защищает центр Бангкока от воды, но в то же время создает искусственную «запруду» в нескольких жилых кварталах. Глава администрации города Тирахон Манопайпибул констатировал: «Если правительство не сможет успокоить демонстрантов, заявления о том, что 20 центральных районов Бангкока в безопасности, необходимо пересмотреть. Ситуация резко ухудшится, если упустить контроль, и весь Бангкок будет затоплен». Возмущенные демонстранты обещали сломать дамбу, если им не пойдут навстречу.