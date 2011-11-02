Минрегион: отставание на стройках к АТЭС-2012 не превысит 1,5 месяцев

Саммит АТЭС состоится во Владивостоке в сентябре 2012 года. В рамках подготовки города к саммиту создается инфраструктура на острове Русский, где пройдет встреча лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона, строятся мосты через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог, очистные сооружения, проводится капитальная реконструкция аэропорта, будут построены несколько пятизвездочных гостиниц. Всего запланировано возвести более 40 объектов. Общее финансирование программы по подготовке Владивостока к саммиту составляет 662 миллиарда рублей.