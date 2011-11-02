Минрегион: отставание на стройках к АТЭС-2012 не превысит 1,5 месяцев

Максимальное отставание сроков строительства объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке от графика не превышает 1,5 месяца, сообщил на пресс-конференции 2 ноября заместитель руководителя Дальневосточной дирекции Минрегиона России Эдуард Лисогор.
Саммит АТЭС состоится во Владивостоке в сентябре 2012 года. В рамках подготовки города к саммиту создается инфраструктура на острове Русский, где пройдет встреча лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона, строятся мосты через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог, очистные сооружения, проводится капитальная реконструкция аэропорта, будут построены несколько пятизвездочных гостиниц. Всего запланировано возвести более 40 объектов. Общее финансирование программы по подготовке Владивостока к саммиту составляет 662 миллиарда рублей.
"Третьего октября был принят новый график ввода объектов саммита АТЭС-2012. Согласно ему, максимальное отставание не превышает 1,5 месяца", - сказал Лисогор.
Он подчеркнул, что часто отставание от сроков связано с необходимостью проводить работы по экспертизе объекта при каждом этапе строительства, без которой подрядчик не имеет права переходить к реализации следующей очереди.
Лисогор опроверг сообщение ряда местных СМИ об отставании строительства одного из объектов саммита - низководного моста "полуостров Де-Фриз - Седанка" - на семь месяцев. По его словам, мост будет сдан летом 2012 года, пишут РИА Новости.
"Не зря сюда периодически приезжают первые люди страны - вице-премьер Игорь Шувалов, председатель счетной палаты Сергей Степашин, также строительство контролирует губернатор края Сергей Дарькин. Поэтому говорить об отставании на 7 месяцев - неправильно", - отметил Лисогор.