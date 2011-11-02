Организаторы собирают смельчаков на автопробег Владивосток - Мурманск

Не стоит сразу же пугаться этих цифр. Они предназначены в первую очередь для профессионалов – тех, кто намерен пройти весь маршрут о начала до конца и побороться за главный приз – автомобиль для участия в межконтинентальной «Экспедиции-Трофи» будущего. Для желающих просто попробовать свои силы и проникнуться духом «Экспедиции» организаторы поставили гораздо более демократичное условие. На участке от Владивостока до Благовещенска, отведенном в рамках маршрута под «пролог», к колонне «Экспедиции» могут примкнуть все любители трофи бесплатно. Главное – наличие подготовленного автомобиля и экипажа из трех человек, одним из которых непременно должна быть женщина.