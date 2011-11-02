Отдаленным селам Приморья обеспечено качественное электроснабжение

Последние несколько лет нагрузка на электросети, обеспечивающие электроснабжение этих поселков, значительно превышала проектную. От местных жителей энергетикам поступали жалобы на низкое напряжение в сети. В связи с этим руководством «Приморских электрических сетей» было принято решение о монтаже конденсаторной установки на линии 10 кВ, что и позволило повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.