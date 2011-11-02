Отдаленным селам Приморья обеспечено качественное электроснабжение

В Чугуевском районе Приморского края смонтирована конденсаторная установка на линии 10 кВ от подстанции «Уборка». Она предназначена для улучшения качества электроэнергии, которая подается потребителям трех населенных пунктов района – поселков Ленино, Шумный и Павловка.
Последние несколько лет нагрузка на электросети, обеспечивающие электроснабжение этих поселков, значительно превышала проектную. От местных жителей энергетикам поступали жалобы на низкое напряжение в сети. В связи с этим руководством «Приморских электрических сетей» было принято решение о монтаже конденсаторной установки на линии 10 кВ, что и позволило повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.
- Нашими специалистами была проведена проверка работающего компенсатора, а также выполнены замеры, - говорит заместитель директора по производству структурного подразделения «Северные электрические сети» приморского филиала ОАО «ДРСК» Михаил ЧАЩИН. – Напряжение в сети теперь соответствует требованиям нормативных документов.
Монтаж конденсаторной установки был выполнен в рамках реализации инвестиционной программы приморского филиала ОАО «ДРСК». Энергетики не оставляют без внимания проблему качества электроэнергии в отдаленных селах края. Предприятием реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей: замена старого провода на новый с большим сечением, перераспределяется нагрузка на линиях, изношенное оборудование подстанций заменяется на новое.