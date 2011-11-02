Президент компании Toyota Engineering Corporation научил приморских бизнесменов управлять бизнесом по-японски

Бесплатный семинар организовал «Японский центр во Владивостоке» при содействии администрации Находки на базе филиала Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Открыл семинар первый заместитель главы города Борис ГЛАДКИХ. Он пожелал участниками продуктивной работы и поблагодарил Японский центр за сотрудничество. По мнению замглавы, такие семинары очень полезны и помогают организовывать производство грамотно, используя современные методы и технологии.