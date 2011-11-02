Росрыболовства отставит ссузы в своем подчинении

Представитель ФАР подчеркнул, что кадровый голод в отрасли нарастает, и без средних учебных заведений отрасль может очень много потерять. «Кроме того, есть определенные международные обязательства Российской Федерации, – напомнил замруководителя Росрыболовства. – Обучение происходит по международным стандартам. Поэтому, если поменяется ведомственность, и ссузы перейдут к субъектам, то на большой промежуток времени, а может и навсегда, эти стандарты не будут выдержаны, соответственно, у выпускников этих колледжей не будет возможности работать на судах рыбопромыслового флота. Все эти аргументы мы привели, нас услышали, и мы сейчас ожидаем решения».