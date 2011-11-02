Росрыболовства отставит ссузы в своем подчинении

Окончательное решение по вопросу передачи отраслевых учреждений среднего профессионального образования регионам еще не принято, сообщил во время визита в Мурманск заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.
Информация от Министерства финансов РФ о финансировании в следующем году отраслевых ссузов в Росрыболовство пока не поступала.
«Рыбаки выступили за то, чтобы средние учебные заведения оставались в ведомстве Росрыболовства, учитывая межрегиональный характер обучения, – подчеркнул Василий Соколов. – Все-таки обеспечение отрасли кадрами это не уровень субъектов Федерации. Мы в свою очередь, обратились в Правительство России и в настоящий момент ждем его решения о том, что финансирование этих средних учебных заведений оставят все-таки нам в полном объеме. Мы рассчитываем, что вскоре этот вопрос будет урегулирован и рассчитываем, что все ссузы останутся в ведении Росрыболовства».
Представитель ФАР подчеркнул, что кадровый голод в отрасли нарастает, и без средних учебных заведений отрасль может очень много потерять. «Кроме того, есть определенные международные обязательства Российской Федерации, – напомнил замруководителя Росрыболовства. – Обучение происходит по международным стандартам. Поэтому, если поменяется ведомственность, и ссузы перейдут к субъектам, то на большой промежуток времени, а может и навсегда, эти стандарты не будут выдержаны, соответственно, у выпускников этих колледжей не будет возможности работать на судах рыбопромыслового флота. Все эти аргументы мы привели, нас услышали, и мы сейчас ожидаем решения».