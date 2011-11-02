Студентка ДВФУ победила во всероссийском конкурсе идей «Кубок Техноваций»

В мае 2011 года стартовал ежегодный всероссийский студенческий конкурс наукоемких инновационных проектов «Кубок Техноваций». Конкурс, который проходит уже в седьмой раз, организован Московским физико-техническим институтом и ориентирован на проекты в начальной стадии, содержащие в себе глубокую научную составляющую. Турнир состоит из двух секций: конкурс студенческих идей и конкурс проектов на ранней стадии.