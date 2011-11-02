Студентка ДВФУ победила во всероссийском конкурсе идей «Кубок Техноваций»

Проект Маргариты АНИСИМОВОЙ выиграл денежный приз и получил перспективу для реализации.
В мае 2011 года стартовал ежегодный всероссийский студенческий конкурс наукоемких инновационных проектов «Кубок Техноваций». Конкурс, который проходит уже в седьмой раз, организован Московским физико-техническим институтом и ориентирован на проекты в начальной стадии, содержащие в себе глубокую научную составляющую. Турнир состоит из двух секций: конкурс студенческих идей и конкурс проектов на ранней стадии.
29 августа в Москве прошел финал конкурса идей, в котором участвовали 6 проектов Дальневосточного федерального округа, авторство двух из них принадлежит студентам ДВФУ. По итогам конкурса первое место заняла студентка ДВФУ Маргарита Анисимова с идеей «Разработка элементной базы для интеллектуальной наноэлектроники fuzzy chips».
Напомним, что продолжается прием заявок для участия во второй секции «Кубка Техноваций» - конкурсе проектов на ранней стадии. Эта часть кубка нацелена на более проработанную идею проекта. Для участия в конкурсе достаточно иметь идею коммерциализации и подготовить описание существующего рынка, описание продукта, производимого на основе этой технологии и команды проекта.