В Приморье снижается количество безработных граждан. Только за последнюю неделю их стало меньше на 240 человек. Уровень регистрируемой безработицы в Приморье составляет 1,78 процента.
Как сообщили в управлении государственной службы занятости населения Приморского края, на 19,2 тысячи зарегистрированных безработных в банке вакансий 49 тысяч предложений от работодателей. Наибольшее количество вакансий приходится на крупные города - Владивосток (14597), Находку (9020) и Уссурийск (6221).
Важнейшей мерой обеспечения занятости населения стали крупные инвестиционные проекты, которые сегодня реализуются в Приморском крае.
Еще одна причина снижения числа безработных приморцев - активное трудоустройство граждан на постоянную и временную работу. С начала года благодаря службе занятости населения работу нашли свыше 47 тысяч человек.