В Приморье невыплаченный штраф в 5000 руб. обернулся арестом колес от TOYOTA PRADO

Должника на автомобиле удалось застать, когда он по личным нуждам приехал в налоговую службу. Судебным приставом-исполнителем было принято решение о наложении ареста на имущество. Так как сумма долга являлась несоразмерной стоимости автомобиля, арест был наложен на 4 колеса иномарки. Арестованные колеса были оставлены хозяину на ответственное хранение. Он был предупрежден об уголовной ответственности за порчу или отчуждение арестованного имущества, а также о том, что в случае невыплаты суммы долга в 10-дневный срок, колеса будут изъяты и переданы на реализацию.