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В Приморье невыплаченный штраф в 5000 руб. обернулся арестом колес от TOYOTA PRADO

2 ноября 2011, 17:45
Длительное время должник скрывался от судебных приставов, не желая исполнять свои обязанности по уплате административного штрафа

В Приморье за индивидуальным предпринимателем числился неоплаченный штраф, вынесенный Фондом социального страхования. В отделе судебных приставов по Кировскому району было возбуждено исполнительное производство.

Длительное время должник скрывался от судебных приставов, не желая исполнять свои обязанности по уплате административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Судебным приставом было установлено, что неплательщику на праве собственности принадлежит автомобиль TOYOTA PRADO 1999 г/в.

Должника на автомобиле удалось застать, когда он по личным нуждам приехал в налоговую службу. Судебным приставом-исполнителем было принято решение о наложении ареста на имущество. Так как сумма долга являлась несоразмерной стоимости автомобиля, арест был наложен на 4 колеса иномарки. Арестованные колеса были оставлены хозяину на ответственное хранение. Он был предупрежден об уголовной ответственности за порчу или отчуждение арестованного имущества, а также о том, что в случае невыплаты суммы долга в 10-дневный срок, колеса будут изъяты и переданы на реализацию.

Через неделю индивидуальный предприниматель погасил долг в полном размере.

#Новости#Приморский авторынок#Приморье#Общество
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