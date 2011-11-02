zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье открывается промышленный колледж

2 ноября 2011, 23:36
В этом году здесь начнут обучение 75 учащихся по трем специальностям.

1 сентября на базе профессионального училища № 1 во Владивостоке открывается «Промышленный колледж энергетики и связи». Как рассказали в департаменте образования и науки Приморского края, колледж будет осуществлять подготовку и переподготовку рабочих кадров для электроэнергетической отрасли.

В этом году здесь начнут обучение 75 учащихся по трем специальностям. Это «Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей», «Электромонтер по ремонту электросетей» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». С 2012 года колледж начнет подготовку специалистов со средним профессиональным образованием. Обучение в колледже бесплатное, а успевающим студентам будет выплачиваться стипендия. Все студенты будут трудоустроены на предприятия энергетической отрасли края. В том числе на завод по производству комплектных распределительных устройств компании Hyundai Heavy Industries, строительство которого начнется в Приморском крае в этом году.

#Новости#Наука и образование#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56