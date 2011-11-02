В Приморье открывается промышленный колледж

В этом году здесь начнут обучение 75 учащихся по трем специальностям. Это «Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей», «Электромонтер по ремонту электросетей» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». С 2012 года колледж начнет подготовку специалистов со средним профессиональным образованием. Обучение в колледже бесплатное, а успевающим студентам будет выплачиваться стипендия. Все студенты будут трудоустроены на предприятия энергетической отрасли края. В том числе на завод по производству комплектных распределительных устройств компании Hyundai Heavy Industries, строительство которого начнется в Приморском крае в этом году.