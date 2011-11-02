В Приморье поставок заражённой радиацией рыбопродукции не зафиксировано

Проводимые в Приморском крае радиологические исследования в отношении поступающей в морские порты рыбной продукции, как импортного, так и отечественного происхождения, наличия опасных для здоровья радиоактивных элементов не выявили.
За прошедшую неделю в морские порты Приморского края из-за рубежа было поставлено четыре партии рыбной продукции, это 23,8 тонн кальмара из Китайской Народной Республики, 47,8 тонн сайры из Тайваня, 21 тонна форели из Республики Чили и 23 тонны корюшки из Японии. Проведённые ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора лабораторные испытания поступившей продукции наличия радионуклидов не обнаружили. Пищевая продукция полностью отвечает российским требованиям безопасности и качества.
При проведении радиологических исследований отечественных рыбо- и морепродуктов, поступающих в Приморье из районов лова Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» проведены исследования проб, отобранных от свыше 500 тонн рыбопродукции. Наличия радиоактивных элементов также не зафиксировано.