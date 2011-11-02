В Приморье поставок заражённой радиацией рыбопродукции не зафиксировано

За прошедшую неделю в морские порты Приморского края из-за рубежа было поставлено четыре партии рыбной продукции, это 23,8 тонн кальмара из Китайской Народной Республики, 47,8 тонн сайры из Тайваня, 21 тонна форели из Республики Чили и 23 тонны корюшки из Японии. Проведённые ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора лабораторные испытания поступившей продукции наличия радионуклидов не обнаружили. Пищевая продукция полностью отвечает российским требованиям безопасности и качества.