zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье поставок заражённой радиацией рыбопродукции не зафиксировано

2 ноября 2011, 13:48
За прошедшую неделю в морские порты Приморского края из-за рубежа было поставлено четыре партии рыбной продукции.

Проводимые в Приморском крае радиологические исследования в отношении поступающей в морские порты рыбной продукции, как импортного, так и отечественного происхождения, наличия опасных для здоровья радиоактивных элементов не выявили.

За прошедшую неделю в морские порты Приморского края из-за рубежа было поставлено четыре партии рыбной продукции, это 23,8 тонн кальмара из Китайской Народной Республики, 47,8 тонн сайры из Тайваня, 21 тонна форели из Республики Чили и 23 тонны корюшки из Японии. Проведённые ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора лабораторные испытания поступившей продукции наличия радионуклидов не обнаружили. Пищевая продукция полностью отвечает российским требованиям безопасности и качества.

При проведении радиологических исследований отечественных рыбо- и морепродуктов, поступающих в Приморье из районов лова Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» проведены исследования проб, отобранных от свыше 500 тонн рыбопродукции. Наличия радиоактивных элементов также не зафиксировано.

#Новости#Приморье#Рынки
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56