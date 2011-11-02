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В России избыточное количество вузов

2 ноября 2011, 22:57
Это сказывается на качестве образования.

Количество вузов в настоящее время в России избыточное, что сказывается на качестве образования, считает глава Рособрнадзора Любовь ГЛЕБОВА.

«Что является неадекватным на сегодняшний день - раздутая сеть образовательных учреждений - вузов. В этой связи большое количество предложений - некачественного образования», - сказала Глебована прошлой неделе в Нижнем Новгороде.

Она отметила, что раньше в вузы поступали 20% от числа выпускников, а сегодня 100%, и эти 100% - «с разными уровнями подготовленности к освоению следующего шага в образовании - вузе».

Сейчас в России есть программа по оптимизации сети образовательных учреждений, результатов которой надо ждать несколько лет.

#Новости#Наука и образование#Дальний Восток#Общество
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