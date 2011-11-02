Во Владивостоке афонские монахи благословили строителей уникального Русского моста

Пояс Пресвятой Богородицы пребывал в границах Приморской митрополии четыре дня. За это время к великой православной святыне приложились около 60 тысяч паломников. Люди приезжали со всего Приморья, а также из соседних дальневосточных краев и областей - Хабаровска, Южно-Сахалинска, Амурской области, Биробиджана и Камчатки. Сегодня ковчег из Владивостока отправляется самолетом в Красноярск. В связи с просьбами верующих Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил расширить число городов, в которые будет принесен Пояс Пресвятой Богородицы. Теперь святыне смогут поклониться жители Тюмени, Волгограда и Ставрополя. А 19 ноября Пояс Пресвятой Богородицы будет доставлен в Москву, где пробудет до 23 ноября. После чего православная святыня вновь вернется в Афон, сообщает Rusmost.ru.