Во Владивостоке мост на о. Русский оснащается инновационной системой мониторинга на базе ГЛОНАСС

- В настоящий момент ведутся работы по монтажу уникальной спутниковой системы мониторинга для обеспечения геодезического контроля конструкций моста на этапе строительства, - отметил ведущий специалист по системам мониторинга компании «НАВГЕОКОМ» Павел Жильцов. – На данном этапе специализированные ГЛОНАСС/GPS-приемники устанавливаются в определенных местах по обе стороны пролива: на монтажные агрегаты, по два на металлической балке жесткости на расстоянии 150 и 300 метров от главных мостовых опор и по три на каждой стойке самих пилонов. Определяющими в системе являются опорные базовые станции, размещаемые на полуострове Назимова и острове Русский, которые обеспечивают необходимые поправки. Современное оборудование одного из мировых лидеров в этой области – компании Leica Geosystems, устанавливаемое на стадии строительно-монтажных работ, призвано обеспечить максимальную точность геодезических измерений, а специально разработанное программное обеспечение позволяет учесть влияние таких внешних воздействий как солнечная радиация, ветровые нагрузки и перепады температур. Также важным моментом является то, что используемые спутниковые приемники способны одновременно работать по сигналам двух различных спутниковых навигационных систем – отечественной ГЛОНАСС и американской GPS, что в конечном итоге приводит к повышению точности и надежности определения местоположения.