Во Владивостоке полицейские поймали извращенца, желавшего укрыться среди рабочих "стройки века"

Взаимный обмен информацией всегда дает положительные результаты – полицейские задерживают преступников, числящихся в розыске. Один из них – 27-летний мужчина, которого сотрудники отдела по раскрытию преступлений, связанных с иностранными гражданами УМВД России по Приморскому краю, задержали совместно со своими коллегами из Тюменской области. Около полугода сибирские оперативники разыскивали гражданина Таджикистана за совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка. Преступление мужчина совершил в столице области, после чего пустился в бега. Понимая, что за тяжкое деяние его ждет суровое наказание, извращенец решил спрятаться в Приморье. Как только эта информация стала известна оперативникам Тюмени, они тут же связались с коллегами из Приморского края.