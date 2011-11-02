Вступительная кампания прошла хорошо

Вместе с тем недавно завершившаяся вступительная кампания ознаменовалась рядом скандалов в крупных вузах страны. Так, за несколько дней до окончания первой волны зачисления в списках на поступление РНИМУ имени Пирогова (РГМУ) было выявлено порядка 500 «мертвых душ»: верхние строчки в рейтинге занимали несуществующие абитуриенты, чьих данных не нашлось в федеральной базе свидетельств ЕГЭ. Критику экспертов и абитуриентов вызвали также правила приема на журфак МГУ и условия по предоставлению общежития для студентов Московского энергетического института: абитуриентам, претендующим на проживание, нужно было иметь более высокий балл.