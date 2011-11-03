Дальневосточная таможня возбудила 11 уголовных дел за неделю

Одним из основных предметов контрабанды являются товары народного потребления. Сотрудниками таможни постоянно возбуждаются уголовные и административные дела по фактам такой контрабанды. Эта неделя также не стала исключением. Уссурийской таможней возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда», по фактам контрабандного перемещения крупных партий одежды из Китая, общим весом 30 тонн и стоимостью более 3 миллионов рублей. Амурской таможней возбуждено уголовное дело в отношении российского гражданина, контрабандой ввозившего китайскую сантехнику, общей стоимостью почти 3 с половиной миллиона рублей. А сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 188 УК РФ в отношении интернациональной организованной группы, совершивших незаконный ввоз товаров народного потребления с обманным использованием документов. Стоимость предмета преступления – более полутора миллионов рублей.