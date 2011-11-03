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ФАС: в РФ могут ликвидировать до 60 тысяч точек продаж пива

3 ноября 2011, 18:32
Введение в России запрета на использование пластиковой упаковки для пива будет означать ликвидацию почти 60 тысяч точек его продаж, принадлежащих малому бизнесу.

Введение в России запрета на использование пластиковой упаковки для пива будет означать ликвидацию почти 60 тысяч точек его продаж, принадлежащих малому бизнесу. Это необоснованно ставит пивоваренную отрасль в худшее положение по сравнению с производителями других алкогольных напитков, сообщает Федеральная антимонопольная служба.

По данным ведомства, сейчас в РФ около 50% объема пива производится в пластиковой таре. Кроме того, многие молочные продукты, питание для детей, безалкогольные напитки и другие продукты массового потребления фасуются в пластиковую упаковку. В связи этим ФАС считает запрет на использование этой упаковки при производстве пива противоречащим международным стандартам.

По мнению участников рынка, данные меры скорее указывают на попытку перераспределения рынка потребительской упаковки в пользу производителей стеклянной и алюминиевой тары, а не на необходимость соблюдения требований безопасности.

В ФАС отметили и другие ограничения для участников рынка: запрет на использование ароматических и пищевых добавок, а также ограничение использования зернопродуктов и сахаросодержащих продуктов при производстве пива. Такие ограничения могут создать серьезные технические барьеры в торговле для многих известных пивоваренных компаний Европы и мира.

Запрет на продажу пива в пластиковой таре (ПЭТ) может быть введен с 2013 года, пишет BFM.ru.

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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