ФАС: в РФ могут ликвидировать до 60 тысяч точек продаж пива

По данным ведомства, сейчас в РФ около 50% объема пива производится в пластиковой таре. Кроме того, многие молочные продукты, питание для детей, безалкогольные напитки и другие продукты массового потребления фасуются в пластиковую упаковку. В связи этим ФАС считает запрет на использование этой упаковки при производстве пива противоречащим международным стандартам.