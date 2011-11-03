Из Приморья в Москву идут массовые партии рыбы, пораженной глистами

Так, в ходе проведения государственного лабораторного ветеринарного контроля за поступающей в морские порты Приморского края отечественной свежемороженой рыбопродукцией, поступающей из районов лова Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, специалистами Владивостокского филиала ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора за сентябрь и октябрь 2011 года исследовано 282 партии поступившей российской рыбы. В 236 партиях было обнаружено наличие гельминтов (глистов), из них в 36 случаях уровень содержания глистов доходил до 40 процентов на килограмм массы продукции. В остальных случаях содержание гельминтов не превышало безопасный 4-х процентный барьер.